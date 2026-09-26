Etna için kırmızı kodlu uyarı yayımlandı, Katanya'da varış uçuşları 16.00'ya kadar durdu

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna'nın güçlü şekilde kül püskürtmesi, bölgede hava ulaşımını olumsuz etkileyerek Katanya Havalimanı'nda uçuşların aksamasına neden oldu.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlemevinden yanardağdaki volkanik hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, yanardağın kuzeydoğusundaki kraterin püskürttüğü yoğun kül bulutu yaklaşık 4 kilometre yüksekliğe erişti ve güney istikametinde ilerleme kaydetti.

INGV Etna Gözlemevi, yanardağ çevresinde yoğun kül yağmurlarının oluşmasına neden olan bu volkanik faaliyet sebebiyle bölgeden geçen havacılar için "kırmızı" kodlu uyarı yayımladı.

Kül bulutunun, yanardağın güneyindeki Katanya Havalimanı'na doğru ilerlemesi, hava ulaşımında da aksaklıklara yol açtı.

Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini (Fontanarossa) Havalimanı'nı işleten "SAC" şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Etna'dan atmosfere salınan yoğun kül dolayısıyla bugün saat 16.00'ya (TSİ 17.00) kadar Katanya varışlı uçuş operasyonlarının askıya alındığı ve kalkış sayısının da geçici olarak sınırlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yolculardan havalimanına gelmeden önce uçuşların durumunu kontrol etmesi gerektiği bildirildi.

Basında çıkan haberlere göre, söz konusu havalimanında uçuş operasyonlarının durdurulması sebebiyle Katanya varışlı bazı seferlerin de Palermo, Trapani ve Comiso gibi bölgedeki diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olma özelliği taşıyan, Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda son aylarda yoğun kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

Volkanik faaliyetler, bölgede sık sık hava ulaşımının olumsuz etkilenmesine yol açıyor.