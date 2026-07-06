Etna Yanardağı Kül Püskürtüyor, Uçuşlar İptal - Son Dakika
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Etna Yanardağı Kül Püskürtüyor, Uçuşlar İptal

06.07.2026 23:40
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Sicilya'daki Etna'nın yoğun kül püskürtmesi nedeniyle Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna'nın güçlü şekilde kül püskürtmesi, hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

Etna'nın zirvesindeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından dün yoğun kül püskürtme faaliyetinin yaşandığı yanardağdaki volkanik aktivite bugün de devam ediyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlemevi'nden yanardağdaki volkanik hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, Etna'da genellikle orta şiddette, aralıklı ve ritmik volkanik patlama türü olan "Stromboli aktivitesi"nin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yanardağın püskürttüğü yoğun kül sebebiyle bölgeden geçen havacılar için "kırmızı" kodlu uyarı verildiği ifade edildi.

Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini (Fontanarossa) Havalimanının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Etna'da dünden bu yana yoğun şekilde devam eden kül püskürtme faaliyeti nedeniyle Katanya varışlı tüm uçuşların durdurulduğu ayrıca, Katanya kalkışlı seferlerin de ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yolculardan havalimanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu firmasıyla teyit etmeleri istendi.

Etna Yanardağı'nın püskürttüğü kül nedeniyle gündüz saatlerinde Katanya'ya ulaşması gereken 17 seferin Palermo kentine yönlendirildiği basına yansıdı.

Basında çıkan haberlere göre, Katanya Havalimanı yarın sabah yerel saatle 10.00'a (TSİ 11.00) kadar kapalı kalacak.

Sivil havacılık için kullanılan Katanya Havalimanı dışında yine yanardağa yakın konumda bulunan ve ABD Deniz Hava Üssü Sigonella'nın da hava sahasının kül bulutu nedeniyle hava ulaşımına kapandığı belirtildi.

Bu arada, Etna'nın yoğun şekilde püskürttüğü küller nedeniyle yanardağın çevresindeki yerleşim yerlerinde volkanik kül yağmurlarının yaşandığı kaydedildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı özelliğini taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda özellikle "Voragine" kraterinde son günlerde kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etna Yanardağı Kül Püskürtüyor, Uçuşlar İptal - Son Dakika

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