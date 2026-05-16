EtnoTır, Eskişehir'de Geleneksel Sporları Tanıtıyor

16.05.2026 18:45
Eskişehir'de EtnoTır etkinliği, geleneksel sporlar ve kültürel değerleri tanıtıyor.

Geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel değerlerin tanıtıldığı "EtnoTır", Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dede Korkut Parkı Çocuk Köyü'nde kurulan etkinlik alanında çocuklar ve yetişkinler, geleneksel sporlar ile el sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik için okçuluk, mas güreşi, çemberbaz, çömlek oyunu ve ok savaşları gibi geleneksel oyun alanları oluşturulurken, ebru ve ıhlamur baskı gibi sanat atölyeleri de katılımcılara açık hale getirildi.

EtnoTır Koordinatörü Elif Çelik, AA muhabirine, Etnospor'un, Türk kültürü ile geleneksel spor branşlarını tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerin bütünü olduğunu söyledi.

Etkinlikte hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik alanlar bulunduğunu belirten Çelik, "Mas güreşi, ebru sanatı, okçuluk, çömlek oyunu, çemberbaz ve ok savaşları alanı gibi birçok etkinliğimiz var. Katılımcılar burada geleneksel sporları ve kültürel değerleri birebir deneyimleme fırsatı buluyor." dedi.

EtnoTır'ın Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen faaliyetlerle kültürel mirası yaşatmayı hedeflediğini ifade eden Çelik, geçen haftalarda Aydın Kültür Yolu Festivali'nde yer aldıklarını dile getirdi.

Etkinliğe özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çelik, "Geri dönüşler bizim için çok olumlu. Çocuklar çok mutlu oluyor. Etkinliğimiz ücretsiz ve halka açık olduğu için biz de böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanların geleneksel sporlarla ve kültürümüzle buluşması bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Kutay Kutlu, kukaları devirmeye yönelik oyunlar, çanağa top atma etkinliği, futbol, dart ve basketbol oynadığını söyledi.

En çok basketboldan keyif aldığını dile getiren Kutlu, "Basketbola ayrı bir ilgim var. Bence çok güzel bir etkinlik çünkü çocuklar için yeni bir deneyim olabilir. Ok atma gibi şeyler öğretiyorlar." ifadesini kullandı.

Kutlu, bazı geleneksel oyunları ilk kez burada denediğini belirtti.

11 yaşındaki Can Kaya da çömlek oyunu, futbol, dart ve çeşitli geleneksel oyunları denediğini ifade ederek, "Bazı oyunları ilk kez gördüm. Diğer çocuklara da öneriyorum." dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki EtnoTır etkinlikleri, Eskişehir'de 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

