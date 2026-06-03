ETÜ, Eklemeli İmalat Alanında Türkiye'nin İlk Uzman Üniversitesi Oldu - Son Dakika
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ETÜ, Eklemeli İmalat Alanında Türkiye'nin İlk Uzman Üniversitesi Oldu

ETÜ, Eklemeli İmalat Alanında Türkiye\'nin İlk Uzman Üniversitesi Oldu
03.06.2026 20:27
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Erzurum Teknik Üniversitesi, YÖK'ten eklemeli imalat alanında uzmanlaşan ilk üniversite unvanı aldı.

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ), YÖK'ün uzmanlaşan üniversiteler programı kapsamında 'eklemeli imalat' alanında uzmanlaşan ilk üniversite oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin belirli alanlarda yetkinliklerini artırarak ulusal kalkınma hedeflerine daha güçlü katkı sunmalarını amaçlayan 'Uzmanlaşan Üniversiteler' programı başlattı. YÖK, ETÜ'yü 'eklemeli imalat' alanında uzmanlaşan üniversite olarak belirledi. Kararla ETÜ, Türkiye'de bu alanda resmi olarak uzmanlaşan ilk üniversite unvanını kazandı.

SAVUNMA SANAYİ VE İMPLANT TASARIMLARI

ETÜ, savunma sanayi kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürüttüğü projeler arasında 'Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu' başlıklı TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Projesi ile medikal alanda geliştirilen kişiye özel implant tasarımları öne çıkıyor. ETÜ, bu projeler aracılığıyla hem yüksek katma değerli üretime hem de toplumsal faydaya katkı sağlamayı hedefliyor.

'EKLEMELİ İMALAT ALANINDA UZMANLIĞIMIZI ASLINDA TESCİLLEDİK'

Türkiye'nin eklemeli imalat alanında ilk uzmanlaşan üniversitesi ETÜ'de Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Laboratuvarları gezdirerek projeleri anlatan Çakmak, "Bu proje TÜBİTAK 1004 dediğimiz yüksel bütçeli proje, yani eklemeli imalat alanında Türkiye'de verilen en yüksek bütçeli bir proje çalışmasıydı. Biz Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, Gazi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte 3 üniversite olarak bu konsorsiyumda yer aldık. Bu konsorsiyumda ülkemizin seçkin savunma sanayii kuruluşları da yer aldı. ASELSAN, TUSAŞ, TEI, TUBİTAK MAM gibi bir çok kuruluş yer aldı. Biz de Türkiye'deki 3 üniversiteden biri olarak yer aldık. Bu 1004 projesinde ne yaptık; önce tasarım, akabinde üretim, sonra bunların deneysel analizleri testler ve testlerle birlikte gerçekleştirilen nümerik analizler, tasarım ve üretim parametrelerinin belirlenerek üretim süreçlerinin tamamlanması. Toplam bütçe 120 milyon TL, 20'nin üzerinde firma var ama bizim aldığımız pay baktığımızda 1/10 oranında yani iyi bir oransal destek aldığımızı da ifade etmek isterim. Biz eklemeli imalat alanında uzmanlığımızı aslında tescilledik. Bunun ticari faaliyete, ticari ürüne dönüştürülmesi noktasında da çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şu anda ticari faaliyetler de devam ediyor. İnşallah seri üretime geçmek suretiyle AR-GE'sini üniversitemizde yaptığımız, sanayi de ise seri üretimin yapıldığı, seri üretimden bir önceki adım firmalaşma süreci, bundan bir sonraki adım da inşallah bunun sanayimizde bunun seri üretiminin gerçekleştirilmesi olacak" diye konuştu.

LABORATUVARLARIN KAPILARINI GAZETECİLERE AÇTILAR

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) yerleşkesinde bulunan laboratuvarların kapılarını gazetecilere açan Rektör Çakmak ve akademisyenler, cihazlar ve yaptıkları üretimler hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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