EÜ'nde Kadın Bilim Günü Etkinliği

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Ege Üniversitesinde (EÜ) Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Prof. Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE-Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kadın akademisyenlere başarı belgesi verildi, müzik dinletisi sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, konuşmasında kadın bilim insanlarının pozitif ayrımcılığı hak ettiğini söyledi.

EÜ'deki kadın akademisyen oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden Budak, "Dünyada akademisyenlerin yüzde 35'i, Avrupa'da yüzde 43'ü kadın. Türkiye'de ise bu oran yüzde 47'ye ulaştı. Üniversitemizde ise oran daha yüksektir." dedi.