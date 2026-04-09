Üye Girişi
Son Dakika Logo

EURIE 2026'da Kültürlerarası Anlayış Toplantısı

09.04.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde kültürlerarası anlayışın barış inşasındaki rolü tartışıldı.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde (EURIE 2026) "Toplumlarda Barış İnşası için Kültürlerarası Anlayışın Zorunluluğu" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Moderatörlüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim alanında UNESCO Kürsüsü Başkanı Osman Gültekin'in üstlendiği yuvarlak masa toplantısına, Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesinde UNESCO Kültürlerarası Yeterlilikler Kürsüsü Başkanı Darla Deardoff, Belfast Queen's Üniversitesinde Barış İnşası ve Sosyal Adalet için Ortak Eğitim UNESCO Kürsüsü Başkanı Joanne Hughes, Şili Özerk Üniversitesinde Vatandaşlık için Bilimsel Eğitim alanında UNESCO Kürsüsü Başkanı Ivan Galdames, Yaşar Üniversitesinde Uluslararası Göç alanında UNESCO Kürsüsü Başkanı Elif Çetin konuşmacı olarak katıldı.

Gültekin, eğitim faaliyetlerinin kültürel diplomasi kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi.

Uluslararası öğrenci değişimlerinin artmasının küresel barışa katkı sağlayacağını vurgulayan Gültekin, bu etkinin gerçekleşmesi için öğrencilerin eğitim ve yaşam deneyimlerinden duydukları memnuniyetin önemli olduğunu ifade etti.

Gültekin, üniversitelerinde sürdürülebilir barış ve kültürel diplomasi alanlarında faaliyet gösteren UNESCO kürsülerinin kısa dönemli programlar düzenlediğini belirterek "Öğrenciler için yalnızca eğitim değil, kültürel etkinlikler de düzenliyoruz." dedi.

Yıl boyunca akademik işbirliklerine açık olduklarını kaydeden Gültekin, uluslararası seminerler ve ziyaretçi akademisyen programlarıyla UNESCO ağını genişletmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kültürlerarası yetkinlik alanına Afrikalı bakış açısı

Stellenbosch Üniversitesinde UNESCO Kültürlerarası Yeterlilikler Kürsüsü Başkanı Deardoff konuşmasında, kültürlerarası yetkinlik alanında Afrika perspektiflerini öne çıkarmayı ve küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kültürlerarası yetkinlik alanındaki çalışmaların uzun yıllardır ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli yürütüldüğüne dikkati çeken Deardoff, bu nedenle Afrika'nın farklı bakış açıları ve akademik katkılarının küresel ölçekte daha görünür hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Darla Deardoff, Afrika nüfusunun büyük bölümünün gençlerden oluştuğuna işaret ederek gençlerle işbirliğinin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Bilimsel yurttaşlık

Şili Özerk Üniversitesinde Bilimsel Eğitim alanında UNESCO Kürsüsü Başkanı Galdames de yükseköğretimin bireylerin birlikte yaşama kapasitesini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Ivan Galdames, "Bugün bir paradoksun içinde yaşıyoruz. Her zamankinden daha fazla bilgiye sahibiz ancak kutuplaşma artıyor, güven azalıyor ve demokratik diyalog zayıflıyor." ifadelerini kullandı.

Bilimsel okuryazarlığın yalnızca bilgi öğrenmek olmadığını vurgulayan Galdames, "Bu, bir yurttaşlık yetkinliğidir. İnsanların karmaşıklığı anlamalarına yardımcı olur." diye konuştu.

Galdames, bilimsel yurttaşlığın kanıta dayalı düşünmeyi ve diyaloğa açıklığı içerdiğinin altını çizerek bunun, demokratik değerler ve kültürlerarası anlayış için temel olduğunu ifade etti.

Eğitimin barış inşasındaki rolüne vurgu

Belfast Queen's Üniversitesinde Barış İnşası ve Sosyal Adalet için Ortak Eğitim UNESCO Kürsüsü Başkanı Hughes de eğitimin barışın inşası ve sosyal adaletteki rolüne dikkati çekti.

Çatışmalardan etkilenen bir toplumda büyüdüğünü, Kuzey İrlanda'da eğitimin dini ve politik temellere göre ayrıldığını belirten Joanne Hughes, "Paylaşımlı eğitim, ayrı okullar arasında işbirliği kurmakla ilgili." ifadesini kullandı.

Hughes, modelin okulların üçte ikisinde uygulandığını anlatarak bu yaklaşımın sosyal uyumu artırmayı, önyargıyı azaltmayı ve farklılıklar üzerine diyalogu geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Uluslararası göç alanından çok paydaşlı yaklaşım

Yaşar Üniversitesinde Uluslararası Göç alanında UNESCO Kürsüsü Başkanı Elif Çetin, akademisyenlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerle işbirliğine önem verdiklerini ifade ederek özellikle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Türkiye'deki kamu kurumlarıyla yakın temas içinde olduklarını aktardı.

Uluslararası göçün disiplinler arası bir alan olduğuna dikkati çeken Çetin, farklı araştırma alanlarından akademisyenlerle işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Çetin, çalışmaların özellikle nitelikli eğitim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması ile barış ve güçlü kurumlar hedefleriyle bağlantılı olduğunu belirterek, göç alanında çok paydaşlı yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Avrasya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:29:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.