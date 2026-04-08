EURIE 2026 Zirvesi Sona Erdi

08.04.2026 17:42
İstanbul'da düzenlenen EURIE 2026'nın ikinci günü panellerle tamamlandı. İşbirlikleri vurgulandı.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 11'incisi düzenlenen 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin (EURIE 2026) ikinci günü, gerçekleştirilen panellerin ardından sona erdi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu zirvenin ikinci günü, paralel oturumlarla gerçekleştirilen paneller, özel oturumlar ve workshoplarla tamamlandı.

Zirve kapsamında düzenlenen EURAS Forumu'nun açılışında konuşan EURAS ve EURIE Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, programın 2025 yılına göre bu yıl daha kalabalık ve etkin şekilde devam ettiğini söyledi.

İkili işbirliklerinin devam ettiğini belirten Aydın, yaklaşık 140 genç girişimciye Imagine Tomorrow kapsamında ödüller verdiklerini, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi, Avrasya ve Avrupa'yı içine alan koridor projelerinin de toplantısını yaptıklarını kaydetti.

Aydın, Türk yükseköğretimi ile Avrasya coğrafyasındaki ülkelerin yükseköğretimi arasında güçlü işbirliklerinin oluştuğuna dikkati çekerek, "Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Artık Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, Avrasya Üniversiteler Birliği kendi içerisinde kalite sistemini kuruyor. Biz üniversitelere, akademisyenlere çok iş düşüyor ancak biz huzur ve barış dolu bir dünyayı yaratabiliriz. Politikacılar ancak bizim yaydığımız ışıktan yürürse dünya huzura, ekonomik refaha ulaşabilir. 21. yüzyılın sihirli sloganı 'Birlikte yapmak, birlikte başarmak, ortak aklı ürüne dönüştürmek.'" dedi.

"Ortak akıl" çerçevesinde çalışmalarını yürütmek için EURIE ve EURAS'ın mükemmel bir platform olduğunu vurgulayan Aydın, gelecek dönemlerde Türk üniversiteleriyle Avrasya coğrafyasındaki üniversiteleri buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Zirve, yarın üçüncü gününde devam edecek.

Kaynak: AA

