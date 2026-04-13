Euro-Med Raporu: İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutuklulara Cinsel İşkence Devlet Politikası

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail hapishanelerinde Gazze'den gelen Filistinli tutuklulara uygulanan cinsel işkence, 'en yüksek siyasi, askeri ve yargı mercileri' tarafından onaylanan örgütlü bir devlet politikasıdır. Raporda, Filistinli tutsaklara yönelik cinsel şiddetin, nesneler ve eğitimli askeri köpekler kullanılarak yapılan tecavüzler de dahil olmak üzere, İsrail kurumları ve liderliği tarafından desteklenen bir politika olduğu vurgulanıyor.

Eski bir tutuklu olan 42 yaşındaki bir kadın, Sde Teiman gözaltı merkezinde iki gün boyunca çıplak halde metal bir masaya bağlanıp iki maskeli asker tarafından defalarca tecavüze uğradığını belirtti. Kadın, askerlerin kendisini gece boyunca kelepçeli, çıplak ve kanlar içinde bıraktığını, ertesi gün tecavüze devam ettiklerini ve tüm sürecin filme alındığını ifade etti. Askerler daha sonra bu görüntüleri kendisine göstererek işbirliği yapmazsa videoları yayınlamakla tehdit ettiler.

35 yaşındaki Filistinli Amir ise askerlerin kendisini çıplak soyunmaya zorladığını, ardından köpeklerinin üzerine işediğini ve tecavüz ettiklerini anlattı. Köpeğin eğitimli bir şekilde tecavüz ettiğini belirten Amir, bu durumun kendisini son derece aşağılanmış hissettirdiğini söyledi. Avukat Halid Mahajna, Sde Teiman'da bir askerin Filistinli bir tutsağa makattan yangın söndürme tüpü ucunu sokup sıvıyı vücuduna boşalttığını, bunun ciddi iç yaralanmalara yol açtığını aktardı.

43 yaşındaki eski mahkum Wajdi, metal bir yatağa zincirlenerek askerler ve eğitimli bir köpek tarafından defalarca tecavüze uğradığını anlattı. Wajdi, makatında şiddetli acı hissettiğini ve çığlık attığını, ancak her çığlık attığında dövüldüğünü belirtti. Askerlerin bu süreci filme alıp alay ettiklerini, daha sonra bağları çözülünce köpek tarafından tecavüze uğradığını ve başka bir askerin cinsel organını ağzına sokup üzerine idrarını yaptığını ifade etti. Sonraki günlerde istismarın devam ettiğini ve birden fazla asker tarafından tekrar tekrar tecavüze uğradığını ekledi.

Euro-Med saha araştırmacısı Khaled Ahmed, bu vakaların özellikle yıkıcı olduğunu, çünkü fiziksel, psikolojik ve ahlaki işkencenin sistematik aşağılamayla birleştiğini belirtti. Ahmed, cinsel şiddetin aracı olarak birden fazla failin ve eğitilmiş köpeklerin kasıtlı kullanıldığını, bunun tek bir istismar eylemi değil, uzun süreli bir zulüm modeli olduğunu vurguladı. Kurbanların saldırıların filme alındığını ve iyi donanımlı kurumsal ortamlarda gerçekleştirildiğini söylediklerini aktardı.

Raporda, istismarın sorumluluğunun sadece faillerle sınırlı kalmadığı, tıp ve hukuk personeli ile İsrail yargı sisteminin iş birliğiyle kolaylaştırıldığı vurgulanıyor. Doktorların işkence olaylarını örtbas ettiği, İsrail adalet sisteminin ise failleri koruyarak suçlamaların düşmesine yol açtığı belirtiliyor. Mart ayında İsrail ordusunun Sde Teiman'da bir Filistinli tutukluya toplu tecavüzle suçlanan beş askere yönelik suçlamaları düşürdüğü hatırlatılıyor.

Raporda, bu suistimallerin Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini ihlal ettiği, grup üyelerine ciddi zararlar verdiği ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin toplumunu yok etme amacının parçası olduğu ifade ediliyor. İnsan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler soruşturmaları, İsrail cezaevlerinde Filistinli tutuklulara yönelik cinsel şiddet ve tecavüzün yaygınlığını belgeliyor. Ahmed, cinsel şiddetin mağdurlar üzerinde kalıcı fiziksel ve psikolojik etkiler bıraktığını, travmanın aileye ve topluma yayıldığını ekledi.