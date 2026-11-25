Eurostar Fransa'daki grev nedeniyle Londra-Paris hattında en az 5 seferi iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'da ücret artışı isteyen demir yolu çalışanlarının grevi Eurostar'ın Londra-Paris seferlerinde iptal ve ciddi aksamalara yol açtı. Şirket, sabah en az 5 seferin iptal edildiğini ve Brüksel'de gecikme yaşandığını, yolcuların bilet iadesi veya değişimi yapabileceğini bildirdi.
Fransa'da demir yolu çalışanlarının grevi nedeniyle Avrupa genelinde yüksek hızlı tren hizmeti veren Eurostar'ın Paris- Londra hattındaki seferlerinde iptaller oldu.
Eurostar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "beklenmedik grev nedeniyle Londra-Paris seferlerinde iptaller ile ciddi aksamaların yaşandığını" bildirdi.
Açıklamada, bugünkü işçi greviyle ilgili şirketin gece saatlerinde bilgilendirildiği ve mağduriyet yaşayan yolcuların bilet iadesi ya da değişimi yapabileceği kaydedildi.
Ayrıca sabah saatlerinde yapılması planlanan en az 5 tren seferinin iptal edildiği ve Brüksel'de de tren seferlerinde gecikme yaşandığı duyuruldu.
Fransa'da ücret artışı isteyen demir yolu çalışanları şirketle yapılan yıllık görüşmelerde beklentilerinin karşılanmamasının ardından greve gitti.
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