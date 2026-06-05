Eurovision 2026 İzlenme Sayısı Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eurovision 2026 İzlenme Sayısı Düştü

05.06.2026 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in katılımına tepkiyle 5 ülkenin boykotu sonrası, 2026 Eurovision'un izleyici sayısı 131 milyona düştü.

İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision Şarkı Yarışması, geçen yıl düzenlenen yarışmaya göre televizyonlarda 35 milyon daha az kişi tarafından seyredildi.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU), bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın izlenme sayılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Viyana'da 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı televizyondan izleyenlerin sayısı, geçen yıl İsviçre'nin Basel kentindeki yarışmaya kıyasla 35 milyon kişi düşerek 131 milyon oldu.

Ev sahibi Avusturya'da izlenme sayısı önemli ölçüde artarken yarışmaya katılmalarına rağmen Eurovision, Polonya'da 3,8 milyon, İngiltere'de 3,7 milyon ve Fransa'da 3,3 milyon daha az kişi tarafından izlendi.

Eurovision'a dair içeriklerin sosyal medya platformlarındaki izlenme sayılarında ise artış görüldü.

Geçen yıl Basel'de düzenlenen yarışma, televizyonlarda 166 milyon kişi tarafından izlenmişti.

İsrail'in Eurovision'a katılımı boykot edilmişti

İsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilerek boykot kararı almıştı.

Yarışmanın 12 Mayıs'ta yapılan ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Neom Bettan, "soykırımı durdurun" sloganıyla protesto edilmişti. Bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı vermişti.

Üzerlerine "Özgür Filistin" yazıları yazan, Filistin bayrakları çizen ve "soykırımı durdurun" sloganı atan göstericiler, salondan zor kullanılarak çıkartılmıştı.

16 Mayıs'ta düzenlenen finalde 3. sırada sahneye çıkan İsrailli şarkıcı, izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edilmişti. Ayrıca, İsrail'in seyirci oylarının açıklandığı sırada yuhalandığı da duyulmuştu.

Öte yandan, Eurovision finaline saatler kala 1000'den fazla Filistin destekçisi, yarışmanın yapıldığı Wiener Stadthalle etkinlik merkezi yakınlarına yürümüştü.

"Çocukların ve halkın katili İsrail", "Soykırımı kutlamayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş boyunca "İsrail'i boykot edin", "Soykırıma sahne yok" sloganları atmıştı.

Çok sayıda uluslararası aktivist, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gösteride yaptıkları konuşmada, Avrupa Yayın Birliğini (EBU), İsrail'i yarışmadan menetmeye çağırmıştı.

İsrail'in katılımına tepki olarak alternatif konser düzenlenmişti

Eurovision haftasında "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla Viyana'daki Maria-Theresien Meydanı'nda, düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katılmıştı.

İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik tepkileri görünür kılmayı ve Filistin'e destek mesajı vermeyi amaçlayan konserde, Gazze'deki soykırım, işgal ve insani duruma dikkati çeken performanslar sergilenmişti.

Etkinlik kapsamında birçok aktivist, gazeteci ve sanatçı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dayanışma mesajı veren konuşmalar yapmıştı.

Konuşmacılar, soykırım yapan İsrail'i menetmeyen Avrupa Yayın Birliğine (EBU) tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, İsrail, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eurovision 2026 İzlenme Sayısı Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti

23:32
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen’in yeni adresi belli oldu
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu
23:01
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
22:36
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
22:20
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
21:50
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 23:58:58. #7.13#
SON DAKİKA: Eurovision 2026 İzlenme Sayısı Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.