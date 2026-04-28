Evan Rachel Wood, Marilyn Manson'ın Tacizlerini Anlattı

Gerçek adı Brian Hugh Warner olan 57 yaşındaki Marilyn Manson, taciz suçlamalarını reddederek Evan Rachel Wood'a karşı dava açtı ancak sonra davasını geri çekti ve mahkeme masraflarını ödedi. Wood, 18 yaşındayken 37 yaşındaki Manson ile ilişkiye başladığını ve 2006-2010 arasında tacize uğradığını belirtti. İlk başta kendini suçlu hissettiğini, 'bunu hak ettiğini' düşündüğünü söyledi.

The Times'a konuşan Wood, 'Böyle bir istismarı yaşayan tek kişinin ben olduğumu düşündüm' dedi. Tacizi Jeffrey Epstein davasına benzetti. Phoenix Rising belgeselinde Manson'ın kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verip tecavüz ettiğini anlattı. Hamile kaldığını ve kürtaj yaptırdığını, o gece bile Manson'ın yemek pişirmesini istediğini söyledi. Wood, 2012-2014 arasında Jamie Bell ile evli kaldı ve bir oğlu oldu.