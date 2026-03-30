Evcil Kedi, Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Hayatını Kaybetti

Adana'da Seyhan Belediyesi sınırlarındaki ikametin bahçesinde dolaşan evcil gebe kedi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu öldü.
Mıdık Mahallesi'nde bir ailenin evde beslediği gebe kedi, bahçede dolaştığı sırada 8 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Sesi duyup ikametten çıkan aile, kedinin saldırı sonucu öldüğünü fark etti.
Saldırı anı, çevredeki bir ikametin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
