Evde Bakım Yardımı'ndan 555 Bin Vatandaş Yararlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireyler ve onların bakımını üstlenen aileleri için sağlanan Evde Bakım Yardımı'ndan 555 bin vatandaşın yararlandığını, bu ay toplam 4,1 milyar liralık yardımın hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan itibaren engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.

Bu yardımla, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı engelli bireyler ve onların bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına bu yılın ocak-temmuz döneminde aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle yardımın 9 bin 77 liraya çıkarıldığını belirten Göktaş, ağustos ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı yatırılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,1 milyar liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Hali hazırda 555 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."