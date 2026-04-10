Wi-Fi Performansını Artırmanın Anahtarı: Modemin Doğru Konumu
Wi-Fi Performansını Artırmanın Anahtarı: Modemin Doğru Konumu

10.04.2026 21:30
Evde internet yavaşladığında, çoğu kişi paket yükseltmeyi düşünse de, problemin genellikle sinyal dağılımı olduğu ortaya çıkıyor. Modemin doğru konumlandırılması ve çevresel faktörlerin göz önünde bulundurulması, daha stabil bağlantılar ve yüksek hızlar sağlayabilir.

Evde internet yavaşladığında ilk akla gelen çözüm genellikle paket yükseltmek oluyor, ancak sorun çoğu zaman hız değil sinyal dağılımıdır. Wi-Fi sinyali duvarlardan etkilenir, mesafe arttıkça zayıflar, bu nedenle modemi doğru konumlandırmak çekim gücünü artırabilir.

Modem evin merkezine yakın olmalıdır, çünkü sinyaller her yöne yayılır ve merkezi konum dengeli dağılım sağlar. Kullanım alışkanlıklarına göre modemi yoğun kullanılan alanlara yakın yerleştirmek mantıklı olabilir. Ayrıca, modemi yerden en az 1 metre yükseğe koymak sinyal yayılımını iyileştirir, çünkü Wi-Fi sinyali yatay düzlemde daha etkilidir.

Kalın duvarlar ve beton kolonlar sinyali zayıflatır, bu yüzden modemi açık alanlarda ve engellerden uzak konumlandırmak önemlidir. Metal yüzeylerden ve elektronik cihazlardan uzak tutulmalı, dolap içine saklanmamalıdır, çünkü bu sinyal yayılımını sınırlar ve ısınmaya neden olur. 2.4 GHz bandı geniş kapsama sunarken, 5 GHz daha yüksek hız sağlar; konum ve frekans birlikte değerlendirilmelidir.

Büyük evlerde tek modem yeterli olmayabilir, bu durumda Wi-Fi menzil genişletici veya mesh sistemleri düşünülebilir. Modem konumu, yeni modem almaktan daha etkili olabilir, çünkü sinyal doğru dağılmadığında yüksek hız paketleri bile tatmin edici sonuç vermez. Doğru konumlandırma, daha stabil bağlantı, yüksek hız ve düşük ping sağlar.

