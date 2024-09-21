Eve Heller Pera Film\'de Sinemaseverlerle Buluştu

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ABD'li film yapımcısı Eve Heller, "Avangardın Rüyası - Othon Cinema Günleri: Peter Tscherkassky ve Eve Heller ile Resrospektif" gösterimi kapsamında Pera Film'de sinemaseverlerle buluştu.

Pera Film, Othon Cinema ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında, Amerikalı yönetmenin 8 diyalogsuz kısa filminin gösterimi yapıldı.

Amerikan avangart sinemasının ikinci kuşağında yer alan, dünyanın pek çok bölgesinde gösterimler gerçekleştirmiş bir yönetmen olan Eve Heller, gösterimlerin ardından izleyenlerle bir araya geldi.

Heller, sinemaya küçük yaşlarda ilgi duymaya başladığını belirterek, sinemadaki iletişim gücünün kendisini çok etkilediğini söyledi.

Filmlerinin tamamına yakınının buluntu görüntülerden oluştuğuna dikkati çeken Heller, "Filmlerimde izleyenlere düşünmek için bir boşluk oluşturmak istiyorum. Ben, kaybolmuş bir dünyanın içinde yaşıyorum. Hayatımdaki bazı olayların izlerini takip ederek, yaşadığım durumu seyirciye aktarmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de fotoğrafın zamanı değiştiren gücünden yararlanıyorum." dedi.

Heller, tekrarlanan unsurların, sinemasında önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Filmlerim, kaybolan tarihten geriye kalan yansımalar olarak görülebilir. Bir filmimde, restoranın içine kamera koydum ve burada insanların kim olduklarının kamera aynasında görünmesini sağladım. Orada, insanların, farkında olmaksızın, kendilerini nasıl ifade ettiklerini ve çözülen hayatları görmemiz mümkün hale geliyor."

Yoğun bir katılımın gözlendiği etkinlik, izleyenlerin sorularıyla sona erdi.

Eve Heller hakkında

Avangart film yapımcısı Eve Heller, ABD'de doğdu ve burada Paul Sharits, Tony Conrad, Abigail Child, Peggy Ahwesh ve Peter Hutton gibi birinci ve ikinci nesil Amerikalı deneysel film yapımcılarıyla çalıştı.

Heller, 1970'lerin sonlarından bu yana, filmin sanatsal olanakları, rüyalar, hafıza ve zamanla ilişkisi hakkında karmaşıklık ve merakla karakterize edilen eserler üretti.