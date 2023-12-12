Everest Dağı rehberleri toplantısı Lhasa\'da düzenlendi

LHASA, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet (Xizang) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da düzenlenen Everest Dağı rehberleri toplantısında poz veren deneyimli dağcılar, 11 Aralık 2023.

Everest Dağı rehberleri için Pazartesi günü Lhasa kentinde bir toplantı düzenlendi. Deneyimli dağcılar, becerilerini ve hikayelerini 500'den fazla dağcılık rehberi, meraklısı ve doğa sporları uygulayıcısıyla paylaştı. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)