 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Everest Dağı rehberleri toplantısı Lhasa'da düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Everest Dağı rehberleri toplantısı Lhasa'da düzenlendi

Çin'in güneybatısındaki Tibet (Xizang) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da düzenlenen Everest Dağı rehberleri toplantısında deneyimli dağcılar, becerilerini ve hikayelerini 500'den fazla dağcılık rehberi, meraklısı ve doğa sporları uygulayıcısıyla paylaştı.

Everest Dağı rehberleri toplantısı Lhasa\'da düzenlendi
12.12.2023 - 18:21,
Abone Ol

LHASA, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet (Xizang) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da düzenlenen Everest Dağı rehberleri toplantısında poz veren deneyimli dağcılar, 11 Aralık 2023.

Everest Dağı rehberleri için Pazartesi günü Lhasa kentinde bir toplantı düzenlendi. Deneyimli dağcılar, becerilerini ve hikayelerini 500'den fazla dağcılık rehberi, meraklısı ve doğa sporları uygulayıcısıyla paylaştı. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Everest Dağı, Aralık, Tibet, Doğa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Everest Dağı rehberleri toplantısı Lhasa'da düzenlendi - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda asker kaybı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda asker kaybı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İşgalci İsrail'in Gazze'deki asker kaybını rakamlarla yazdılar: Arada uçurum var
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: Everest Dağı rehberleri toplantısı Lhasa'da düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement