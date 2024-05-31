Evergrande Emlak Grubu'na 587 Milyon Dolar Para Cezası Verildi

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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Emlak Grubu'na mali dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarından 4,175 milyar yuan (587 milyon ABD doları) para cezası verme kararı aldı.

Komisyon Cuma günü yaptığı açıklamada, Evergrande Grubu'nun 2019 ve 2020 yıllarında şirket tahvillerinin ihracı esnasında işletme gelirlerini ve karlarını şişirdiğini belirtti.

Komisyon ayrıca, şirketin yıllık raporlarında yanlış bilgi verdiğini ve gerekli bilgileri açıklamadığını tespit etti.

Söz konusu tarihlerde emlak şirketinin yönetim kurulu başkanı ve şirketi fiilen kontrol eden Xu Jiayin ise 47 milyon yuan para cezasına çarptırılarak menkul kıymetler borsasına girmekten ömür boyu men edildi.