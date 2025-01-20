Evin Damında Uyuşturucu Saklayan Çifte 15 Yıl İstemi

Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evlerinin damındaki kuş kulübesinde uyuşturucu sakladıkları belirlenen karı koca hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 Haziran 2024'te haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Lokman Ç. ve eşi Besra Ç. hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde iki katlı evin damındaki kuş kulübesinde Lokman Ç. ve eşi Besra Ç. tarafından uyuşturucu saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Narkotik dedektör köpeğiyle kulübede yapılan aramalarda plastik kap içindeki siyah poşete sarılı 50,30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, paketlerde sanıkların parmak izlerinin bulunduğu bildirildi.

İddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.