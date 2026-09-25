Evinden çıkıp haber alınamayan Nihat Akyazı Ordu Altınordu'da sahilde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evinden çıkıp haber alınamayan Nihat Akyazı Ordu Altınordu'da sahilde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Evinden çıkıp haber alınamayan Nihat Akyazı Ordu Altınordu\'da sahilde ölü bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün akşam evinden ayrılan Nihat Akyazı'dan haber alınamaması üzerine Altınordu'da arama başlatıldı. Bugün sahilde hareketsiz bulunan kişinin Akyazı olduğu belirlendi; kesin ölüm nedeni için otopsiye gönderildi, soruşturma açıldı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde dün akşam evden çıktıktan sonra haber alınamayan Nihat Akyazı'nın sahilde cansız bedeni bulundu.

Altınordu ilçesinde dün akşam saatlerinde evinden ayrılan Nihat Akyazı'dan haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde bu kişinin Nihat Akyazı olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Akyazı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Acil DurumAltınordu3. SayfaGüncelAkyazıOrduOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi
Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
12 yıldır aranıyordu Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı 12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
Kredi çekmek isterken hayatı karardı Hem dolandırıldı hem hapis yattı Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Türkiye’nin konuştuğu Zeynep, Beyaz’la Joker’de yarışacak Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
13:49
İlkin Aydın’a annesiyle gittiği konserde şok soru Yüzü hemen düştü
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsrailli’nin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:21:56. #7.13#
SON DAKİKA: Evinden çıkıp haber alınamayan Nihat Akyazı Ordu Altınordu'da sahilde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei