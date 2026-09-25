Evinden çıkıp haber alınamayan Nihat Akyazı Ordu Altınordu\'da sahilde ölü bulundu

Evinden çıkıp haber alınamayan Nihat Akyazı Ordu Altınordu'da sahilde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün akşam evinden ayrılan Nihat Akyazı'dan haber alınamaması üzerine Altınordu'da arama başlatıldı. Bugün sahilde hareketsiz bulunan kişinin Akyazı olduğu belirlendi; kesin ölüm nedeni için otopsiye gönderildi, soruşturma açıldı.
ORDU'nun Altınordu ilçesinde dün akşam evden çıktıktan sonra haber alınamayan Nihat Akyazı'nın sahilde cansız bedeni bulundu.
Altınordu ilçesinde dün akşam saatlerinde evinden ayrılan Nihat Akyazı'dan haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde bu kişinin Nihat Akyazı olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Akyazı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?