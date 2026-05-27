Evlat Nöbeti: 14. Bayramda Hasret

Diyarbakır'da aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için 14. bayramda evlat nöbeti tutuyor.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetinde 14'üncü bayrama da çocuklarından uzak girdi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 385 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 459 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 77 aile çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 14'üncü bayramlarına da buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

'EVİMİZ YAS EVİNE DÖNDÜ, ARTIK ÇOCUKLARIMIZI VERSİNLER'

2015'te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ, "Oğlum 1 Haziran 2015'te Kur'an kursuna gideceğim dedi bir daha gelmedi. Hiçbir şekilde haber alamadık. Bayram ama bizim için bayram yok. Çünkü içimiz buruk, ciğerimiz yanıyor. İçimizdeki ateş, gözümüzdeki yaşlar dinmiyor. Ancak gelişleri bizim gözyaşlarımızı dindirir. Onsuz bayram bize zindandır. Başımızı rahat yastığa koyamıyoruz. Onu çok özlüyoruz. Çocuğuma doyamadım. Evimiz yas evine döndü. Artık çocuklarımızı versinler. Neredeysen çık gel oğlum. O silahları atın ve güvenlik güçlerine teslim olun. Çocuklarımız burada olsaydı çifte bayram yapardık" dedi.

'ÖLÜM DAHİ OLSA ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURADAN AYRILMAYACAĞIZ'

Evlat nöbetini 2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için sürdüren Nihat Aydın, "Çocuklarımıza hasretiz. Gönül ister ki çocuklarımıza kavuşmuş olsaydık, onlarla beraber bayrama girseydik. Maalesef olmadı. Terör örgütü bir kez daha kirli yüzünü gösterdi. Çocuklarımızı bizden ayrı koydular. Anne ve babalar olarak hepimiz çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Ölüm dahi olsa çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. ya öleceğiz ya da çocuklarımızı alacağız. Gönül isterdi çocuklarımızla bayram alışverişine gidelim ancak aileler olarak yine de burada yalnızız. Çocuğum, beni görüyorsan eğer ailen hepsi seni bekliyor. Artık yeter diyoruz. O silahları bırakın ve güvenlik güçlerine teslim olun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

