Anne ve Babalar 'Ölüm Yolu'nda Güvenlik Önlemi Talep Ediyor - Son Dakika
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Anne ve Babalar 'Ölüm Yolu'nda Güvenlik Önlemi Talep Ediyor

Adana'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Emre Tokgöz ve Şahin Adın'ın anneleri, evlatlarının öldüğü yerden ayrılmayarak güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundular. Aileler, 'ölüm yolu' olarak adlandırdıkları bölgede başka kazaların olmaması için yetkililerden yardım istedi. Kazanın ardından yapılan ön otopsi raporu, gençlerin sulama kanalında boğulduklarını ortaya koyarken, aileler bölgedeki ihmalkarlığa dikkat çekti.

02.09.2024 19:58
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Evlatlarının öldüğü yerden bir an olsun ayrılmıyorlar

'Ölüm yolu' kapatılsın diye toplanıp gözyaşı döktüler

Evladı ölen anne Sabahat Adın:

"Burada ihmalkarlık çok"

ADANA - Adana'da motosiklet ile giderken atık su kanalına düşerek hayatını kaybeden Emre Tokgöz ve Şahin Adın'ın anneleri gözyaşlarıyla evlatlarının öldükleri yerden biran olsun ayrılmıyor. Aileler, evlatlarının öldüğü 'ölüm yolu'nda başka kazalarında olmaması için güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Olay, geçen 12 Ağustos sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 ET 759 plakalı motosikleti süren Emre Tokgöz yolun bittiğini fark etmeyerek, arkasında oturan Şahin Adın ile birlikte sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emre Tokgöz ve Şahin Adın toprağa verilirken aileleri de geçtiğimiz gün 'ölüm yolu' olarak adlandırdıkları yolda toplandı. Aileler, yolda eylem yapıp evlatlarının hayatını kaybettiği noktada başka kimsenin canının yanmaması için önlem alınmasını istedi.

Ön otopsi raporu da çıktı

Öte yandan Şahin Adın ve Emre Tokgöz'ün ön otopsi raporu da çıktı. Raporda, 2 gencin sulama kanalındaki az miktar suda boğularak hayatını kaybettikleri belirtildi.

"Başka kimse ağlamasın"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Şahin Adın'ın annesi Sabahat Adın, "Benim tek derdim başka anneler burada ağlamasın. Burada ihmalkarlık çok. Bu yolun bitimi belli değil. Allah rızası için biran önce bu yol yapılsın başka kimse ağlamasın. Burada çok fazla kişi hayatını kaybetmiş. Biz başımıza gelene kadar bilmiyorduk. Sürekli aynı kazalar oluyormuş burada" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Hiçbir tabela yok, levha yok"

Emre Tokgöz'ün babası Hakan Tokgöz ise yolun çok tehlikeli olduğunu anlatarak, "Bizden sonra bu yolda 1 kişi daha öldü. Buraya biran önce kim önlem alırsa alsın. Sözün bittiği yer burası. Hiçbir tabela yok, levha yok. Çocuklarımız yolun bittiğini fark etmiyor" dedi.

Emre'nin annesi Ayşe Tokgöz, "Başka anneler, babalar üzülmesin. Çocuğum bu yolu biliyordu ama hiçbir önlem olmaması sonucu kaza yaptılar ve evlatlarımız öldü" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Anne ve Babalar 'Ölüm Yolu'nda Güvenlik Önlemi Talep Ediyor - Son Dakika

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