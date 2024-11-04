Evli Kadına Çiçek Gönderen Kişi Darbedildi - Son Dakika
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Evli Kadına Çiçek Gönderen Kişi Darbedildi

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Şişli'de evli bir kadına çiçek gönderen şüpheli, kadının eşi tarafından darbedildi.

04.11.2024 11:09
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İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde evli bir kadına çiçek gönderdiği öne sürülen bir kişi, kadının eşi ve çevrede bulunanlar tarafından darbedildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir kişi evli bir kadının evine çiçek gönderdi.

Şahsı mahallede yakalayan kadının kocası, tekme tokat saldırdı. Bazı mahalleliler de şüpheliyi darbetti. O anlar cep kameraya yansırken, darbedilen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Evli Kadına Çiçek Gönderen Kişi Darbedildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Evli Kadına Çiçek Gönderen Kişi Darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa Doğan:
    o çiçeğin sapını .. 32 0 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Adam çiçek gönderdiğçne göre senşnki kuyruğunu göstermiş demekki 9 21 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    iyi olmuşta kadın a da sorulsun görüşmediği ne malum 16 13 Yanıtla
  • Turk:
    sapı saplanır 22 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    ooooh canıma değsin 18 0 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    Kemalist ataist düzen normal karşılanması lazım kesin şeriatı red eden twyfadansın 4 8 Yanıtla
  • McA !:
    Kırmızı şapkalı kızın hikayesini bir de Kurt dan dinlemek lazım 9 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    yuh yani bunu da mı görecektik 1 0 Yanıtla
  • res:
    Gebertin gitsin 0 1 Yanıtla
  • Eren:
    Bi dur bakalım eşin ne halt yediğini biliyormusun adam delimi durup dururgen çiçek gönderecek 0 0 Yanıtla
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