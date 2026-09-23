Evlilik kredisiyle yuva kuran genç çiftlere Bitlis\'te Polisevi\'nde program düzenlendi

Bitlis'te "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında kredi desteğinden yararlanarak evlenen çiftler için program düzenlendi.

Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, gençleri tebrik ederek evliliklerinin hayırlı olmasını diledi.

Evliliğin toplumun temelini oluşturan önemli bir kurum olduğunu belirten Karakaya, şunları söyledi:

"Aile toplumun temel taşı, sevginin, saygının, güvenin ve dayanışmanın hayat bulduğu en kıymetli müesseselerden biridir. Güçlü bir toplumun yolu güçlü ailelerden, güçlü ailelerin yolu sağlam temeller üzerine kurulan yuvalardan geçmektedir. Devletimiz gençlerimizin yuva kurarken karşılaştığı güçlükleri azaltmak ve evlilik yolunda ilk adımlarını daha sağlam atmalarına destek olmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların çoğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülüyor. Ülkemizin ikinci yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimize ekonomik desteğin yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır."

Evliliğin hayatın güzelliklerini paylaşmanın yanı sıra zorluklara birlikte göğüs germeyi gerektirdiğini ifade eden Karakaya, "Birbirinizi anlamak, dinlemek, saygı göstermek ve her şartta birbirinizin yanında olmak evliliği güçlü kılar. Bizler devletimizin bütün imkanlarıyla gençlerimizin yanında olmaya, aile kurumunu güçlendirmeye ve yeni yuvaların sağlam temeller üzerinde yükselmesini desteklemeye gayret ediyoruz. Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluk diliyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan da evliliğin iki insanın hayatını birleştirmesinin yanı sıra birlikte yuva kurmak ve hayatın güzellikleri kadar zorluklarını da paylaşmak olduğunu söyledi.

Proje kapsamında düzenlenen "Aile Buluşmaları"nı önemsediklerini aktaran Akdoğan, "Sağlam ve huzurlu yuvalar kurabilmeleri bizim için yalnızca bugünlerine değil, geleceğimize yapılan önemli bir yatırımdır. Sevgili gençler, evlilik yolculuğunuzda her zaman aynı düşünmeyebilirsiniz. Hayatın farklı dönemlerinde çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan bu zorluklar karşısında birbirinizi dinlemek, anlamak ve birbirinizin elini bırakmamaktır. Çünkü güzel bir aile kusursuz insanların değil, birbirlerine karşı sevgi, saygı, sabır ve anlayış gösteren insanların kurduğu ailedir." ifadelerini kullandı.

Yemeğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, kurum amirleri ve yeni evlenen çiftler katıldı.