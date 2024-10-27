Evo Morales'e Suikast Girişimi

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LA Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine "suikast girişiminde" bulunulduğunu, aracına silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Morales, katıldığı radyo programında uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Chapare bölgesinde, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün olayda yaralandığını belirtti.

Morales, kendisine "suikast girişiminde" bulunulduğunu ve olaydan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

Saldırıdan dolayı Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadesini kullandı.

Morales, Arce hükümetinin, "kendisini siyasi olarak yenemediği için fiziksel güce başvurduğunu" savundu.

Evo Morales, bir süredir Arce hükümetiyle gerginlik yaşıyordu.

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi içerisindeki ayrışmalar, 2022'nin sonuna doğru bazı bakanlar hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve hükümet eleştirileriyle ortaya çıkmıştı.

Parti üyeleri ayrışarak 2025 seçimleri için Morales ve Arce'nin adaylığını desteklemişti.

Morales, lideri olduğu MAS içindeki bölünmelerle "mücadele etmek" için 2025 devlet başkanı seçimlerine aday olacağını duyurmuştu.