Evo Morales'in Yakalanma Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evo Morales'in Yakalanma Planı

20.02.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya, eski başkan Evo Morales'i 'uygun zaman ve yerde' gözaltına alacak. Suçlamalar ağır.

Bolivya Polis Teşkilatı Genel Komutan Yardımcısı Juan Roman Pena, hakkında savcılık tarafından yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in "uygun zaman ve yerde" gözaltına alınacağını duyurdu.

Ulusal basına açıklamalarda bulunan Pena, Morales hakkında insan ticareti suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğunu belirterek, polisin harekete geçmek için doğru zamanı beklediğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin her türlü operasyonu planladığını ve hiçbir eylemi doğaçlama gerçekleştirmediğini vurgulayan Pena, "(Morales'e) uygun zaman ve yerde gereğini yapacağız. Polisin sahip olduğu ve açıklayamadığı stratejiler var." ifadesini kullandı.

Bu arada Evo Morales, ülkenin orta kesimindeki Cochabamba bölgesinde katıldığı bir etkinlikte destekçileriyle bir araya geldi.

Bolivya'da 22 Mart'ta düzenlenecek bölgesel ve belediye seçimleri için adaylarını tanıtan Morales, vatandaşlarla sohbet etti.

Suçlamalar

Savcılık, Morales'i insan kaçakçılığı suçlamasının yanı sıra 2016'da reşit olmayan bir kızla ilişki yaşamak ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olmakla suçluyor.

Ayrıca kızın ailesinin de bu ilişkiden çıkar sağlamak amacıyla kızlarını Morales'e "teslim ettiği" öne sürülüyor.

Eski Devlet Başkanı Morales hakkında 2006-2019 yıllarındaki başkanlık döneminde "cinsel istismar" suçlamasıyla 17 Aralık 2024'te yakalama kararı çıkarılmıştı.

Güvenlik güçlerinin Morales'i gözaltına almak için harekete geçmesi ülkede günlerce şiddetli protestolara neden olmuş ve çok sayıda Morales yanlısı gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, kendisine yöneltilen insan ticareti suçlamasıyla ilgili duruşmaya ikinci kez katılmayan eski Devlet Başkanı Evo Morales'i 18 Ocak 2025'te isyancı ilan etmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Evo Morales, Güvenlik, Bolivya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evo Morales'in Yakalanma Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
00:03
İsmail Hacıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 01:01:50. #7.11#
SON DAKİKA: Evo Morales'in Yakalanma Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.