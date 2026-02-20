Evo Morales'in Yakalanma Planı

Bolivya Polis Teşkilatı Genel Komutan Yardımcısı Juan Roman Pena, hakkında savcılık tarafından yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in "uygun zaman ve yerde" gözaltına alınacağını duyurdu.

Ulusal basına açıklamalarda bulunan Pena, Morales hakkında insan ticareti suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğunu belirterek, polisin harekete geçmek için doğru zamanı beklediğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin her türlü operasyonu planladığını ve hiçbir eylemi doğaçlama gerçekleştirmediğini vurgulayan Pena, "(Morales'e) uygun zaman ve yerde gereğini yapacağız. Polisin sahip olduğu ve açıklayamadığı stratejiler var." ifadesini kullandı.

Bu arada Evo Morales, ülkenin orta kesimindeki Cochabamba bölgesinde katıldığı bir etkinlikte destekçileriyle bir araya geldi.

Bolivya'da 22 Mart'ta düzenlenecek bölgesel ve belediye seçimleri için adaylarını tanıtan Morales, vatandaşlarla sohbet etti.

Suçlamalar

Savcılık, Morales'i insan kaçakçılığı suçlamasının yanı sıra 2016'da reşit olmayan bir kızla ilişki yaşamak ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olmakla suçluyor.

Ayrıca kızın ailesinin de bu ilişkiden çıkar sağlamak amacıyla kızlarını Morales'e "teslim ettiği" öne sürülüyor.

Eski Devlet Başkanı Morales hakkında 2006-2019 yıllarındaki başkanlık döneminde "cinsel istismar" suçlamasıyla 17 Aralık 2024'te yakalama kararı çıkarılmıştı.

Güvenlik güçlerinin Morales'i gözaltına almak için harekete geçmesi ülkede günlerce şiddetli protestolara neden olmuş ve çok sayıda Morales yanlısı gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, kendisine yöneltilen insan ticareti suçlamasıyla ilgili duruşmaya ikinci kez katılmayan eski Devlet Başkanı Evo Morales'i 18 Ocak 2025'te isyancı ilan etmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.