Eyfel Kulesi Grevinden Sonra Ziyaretçilere Açıldı - Son Dakika
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Eyfel Kulesi Grevinden Sonra Ziyaretçilere Açıldı

Eyfel Kulesi Grevinden Sonra Ziyaretçilere Açıldı

Fransa'nın ünlü Eyfel Kulesi, 6 gün süren grevin ardından kapılarını ziyaretçilere açtı. SETE şirketi, işçi sendikası ile uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Uzlaşı kapsamında iş modeli ve yatırımların değerlendirileceği toplantılar yapılacak. Ayrıca 2031'e kadar 380 milyon avro yatırım yapılacak. Grevden etkilenen 100 bin ziyaretçiden özür dilendi.

25.02.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
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Fransa'nın ünlü Eyfel Kulesi 6 gün süren grevin ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

Eyfel Kulesi'nin işletmesinden sorumlu şirket SETE, işçi sendikası ile uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, uzlaşı kapsamında işçi sendikaları ile yönetim arasında her 6 ayda bir şirketin iş modeli ve yatırımlarının değerlendirileceği bir toplantı yapılacağı bildirildi.

Ayrıca taraflar Paris'in simgelerinden biri olan mekanın bakım çalışmaları için 2031'e kadar 380 milyon avro yatırım yapılması konusunda anlaştı.

Eyfel Kulesi'ndeki grevden yaklaşık 100 bin ziyaretçi etkilendi. Şirket, ziyaretçilerden özür diledi.

Paris Belediyesinin Eyfel Kulesi için SETE şirketinden istediği kar payını yüksek bulan çalışanlar 19 Şubat'ta greve gitmişti.

Eyfel Kulesi çalışanlarının bağlı olduğu Genel İş Sendikası (CGT) Temsilcisi Stephane Dieu, kulenin bilet satışlarından elde ettikleri geliri, anıtın yenileme çalışmaları, işletme maliyetleri ve Paris Belediyesine kar payı ödemek için kullandıklarını söylemişti.

Belediyenin bu kar payını 50 milyon avroya çıkarmak istediğini ifade eden Dieu, Kovid-19 salgını zamanında anıtın kapalı olması nedeniyle halihazırda 100 milyon avro borçları olduğuna dikkati çekmişti.

Eyfel Kulesi çalışanları, 27 Aralık 2023'te SETE'nin mali politikasına tepki olarak greve gitmişti.

Paris Belediyesi, hisselerinin yüzde 99'una sahip olduğu SETE'nin en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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