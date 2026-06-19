Eymen'in Okul Heyecanı

Sakarya'da 4 yaşındayken vücudunun yaklaşık yüzde 70'i yanan Eymen Asaf Bekci, çocuk yaşta ağır yanıklar nedeniyle iki elini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşam mücadelesinden aldığı ilhamla yıllar sonra ilk kez okul sırasına oturdu.

Evlerindeki sobanın parlaması sonucu çıkan yangında babası ve 3 kardeşini kaybeden, ağır yaralanarak çok sayıda ameliyat geçiren 9 yaşındaki Eymen, tedavileri yüzünden eğitimini bugüne kadar uzaktan sürdürdü.

Yaklaşık 5 ay önce çocuk yaşta buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve iki elini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile tanışan Eymen, onun yaşam mücadelesinden oldukça etkilendi.

Bayram'dan aldığı ilhamla okula başlama konusunda cesaret kazanan Eymen, sağlık durumunun da elvermesi üzerine Ankara'daki Aydınlıkevler İlkokulu 3'üncü sınıfta eğitim hayatına başladı.

Eymen'i, sınıf arkadaşları mektup ve hediyelerle karşıladı. Öğretmeniyle tanışan Eymen, sırasına oturarak ilk dersine girdi. Eymen'in okul heyecanına AK Parti Milletvekili Bayram da eşlik etti.

Bayram, Eymen ve sınıf arkadaşlarıyla sohbet ederek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

"Eymen'in ilk dersi çok güzel geçti"

Milletvekili Bayram, AA muhabirine, Eymen'in birinci sınıftan bu yana okul kaydı bulunduğunu ancak tedavileri nedeniyle okula başlayamadığını söyledi.

Eymen'in yanıklar nedeniyle ellerinde ve yüzünde ciddi kayıplar oluştuğunu belirten Bayram, ameliyat ve tedavi sürecinin uzun sürdüğünü dile getirdi.

Bayram, yaklaşık 4-5 ay önce Ala Hayat Minik Masumlar Derneğini (AHMİMDER) ziyaret ettiğini anlatarak, burada ağır yanıklar nedeniyle tedavi gören çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiğini aktardı.

Kendisinin de çocuk yaşta benzer bir süreçten geçtiğini anlatan Bayram, "Orada da söyledim, 'Okuyacağız.' dedim. Ben de aynı kaderi yaşadım. Ben 1 yaşında yanıyorum, aklım sürdüğünde bir gariplik olduğunu anlıyorum, 'Okumam lazım.' diyorum." dedi.

Derneği ziyaretinden sonra çocukların çok etkilendiğine yönelik dönüşler aldığını belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Ben onlara 'Okumamız lazım, bu hayatı kurtarmak için okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz.' dedim. Ben böyle geldim buralara. Hiçbir zaman psikolojik bir terapi almadım ama kendi kendimi motive ederek, sabır, şükür ve kendimden aşağı bakarak mutlu olmaya çalıştım. Gençlere de bunu anlatıyorum. Ziyaretten sonra Ayşegül Hoca aradı, 'Eymen okula gitmek istiyor, iyi bir motivasyon oldu.' dedi. Ailelere de motivasyon oldu. Bugün de okula başladık hep beraber."

Eymen'in ilk dersine katıldıklarını dile getiren Bayram, "İlk dersi çok güzel geçti. Beraber derse katıldık, arkadaşlarıyla tanıştık. Zorlukları yavaş yavaş aşacağız. Eğitim yılımız da bu sezon bitiyor. Eylülden itibaren de aynı şekilde eğitime devam edecek Eymen. Meclise davet ettim, sınıf olarak onları ağırlayacağız. Yeni dönemde beraber sinemaya gideceğiz, piknik yapacağız. Toplumla bütünleştireceğiz. Bu işin kuralı bu." ifadelerini kullandı.

Çocukların çeşitli nedenlerle, fiziksel özellikler sebebiyle birbirini ötelediğini anımsatan Bayram, akran zorbalığına yönelik çalışmalar yürüttüğünü, hayatını anlatan "Buğday Taneleri" filminin okullarda gösterildiğini söyledi.

Kendisinin de çocuk yaşta çeşitli zorluklar yaşadığını aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Ben ilkokul 1'e başladığımda tahtada yazamam diye bana öğretmenim kum tahtasında alfabeyi öğretti. Yumuşak tebeşirle yazamam diye sert tebeşirle öğrendim. Şimdi de gençlere diyorum ki, Eymen'e de dedim. 'Gençler, çocuklarımız, bir parmak 50 yıllık hayat, sizde kaç parmak var?' diyorum, '10 parmak.' diyorlar. 'Sizler ülkemizin geleceğisiniz, daha ileri.' Neticede motivasyonu vereceğiz. Engelli olsun, engelsiz olsun fark etmez, insanların umuda ihtiyacı var.

Ben otobüse binince karşılıklı koltuklarda oturamazdım. 18 yaşına kadar eller cepte, zor bir hayat. Bunu çok iyi bilen, yaşayan birisiyim. Ama toplumda özgüveni sağlayacağız. Bunda da etken aile, öğretmen ve bizler. Bunu başaracağız ve o da açılacak. İleride göreceksiniz, o da 'Ben de varım, ben de olacağım.' diyecek. Umudu yeşerteceğiz yani amacımız bu. Bunlar bizim evlatlarımız, kaderdaşlarımız. Devletimize yük olan değil, yük alan olmak istiyoruz. Mücadelemiz bu. Asla vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Ellerimize tutamadığımızı kalbimizle, gönlümüzle tutacağız ve hiçbir zaman bırakmayacağız."

"Okula gelmesini görmek bizim için bir hayaldi"

AHMİMDER Genel Başkan Yardımcısı Ayşegül Aksu ise Eymen'in kendilerine ilk geldiğinde fiziksel olarak durumunun ağır olduğunu dile getirdi.

Eymen'in çok sayıda operasyon geçirdiğini, bugün ise ellerini kullanabilen, gözleri açık ve okuluna başlamış bir çocuk olduğunu belirten Aksu, "Serkan Bayram vekilimizin kliniğimizi ziyaret ettiğinde 'okul ve eğitim' diyerek çocuklara motivasyon vermesi çok kıymetliydi. Eymen'i bugün okul sırasında görmek, okula gelmesini görmek bizim için bir hayaldi. Çünkü 'hiçbir şekilde yaşamaz' diyerek ameliyatlara sokulan bir çocuktu. Oradan bu noktaya geldik." diye konuştu.

"Serkan vekil bana umut oldu"

Eymen Asaf da çok heyecanlı bir gün geçirdiğini ifade ederek, "Bugün ilk kez arkadaşlarımla tanıştım, çok mutluyum. Onlar beni alkışlayınca çok mutlu oldum. Hediyelerimi çok sevdim. Öğretmenime teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi. Büyüyünce futbolcu veya polis olmak istiyorum. Ben, yanan birinin vekil olabileceğini düşünmüyordum ama Serkan vekil bana umut oldu." dedi.