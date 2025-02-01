Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti

Güncel

(İSTANBUL)- Eyüpspor Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor Net Global Sivasspor ile karşılaştı.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Ev sahibi Eyüpspor 89. dakikada Mame Thiam'ın attığı golle Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı ve Eyüpspor sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.