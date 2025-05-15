Eyüpsultan Belediyesi Kadınlara Özel Mahalle Piknikleri Başladı

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin kadınlara özel düzenlediği mahalle piknikleri, Kent Ormanı'nda yoğun katılımla başladı. Doğa yürüyüşlerinden yarışmalara bir dizi etkinlik, her hafta farklı mahallelerde kadınlarla buluşturulacak.

Eyüpsultan Belediyesi, havanın ısınmasıyla kadınlara yönelik açık hava etkinliklerini başlattı. İlçeli kadınların doğayla iç içe zaman geçirmesi ve keyifli bir gün geçirmesi için düzenlenen mahalle piknikleri yaz boyunca her hafta farklı bir mahallede sürecek.

İlk etkinlik, Alibeyköy ve Çırçır Mahallesi sakinlerinin katılımıyla Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılar, doğa yürüyüşleri yaparak temiz havanın tadını çıkarırken; sosyal aktiviteler ve yarışmalarla eğlendi. Etkinlikte halaylar çekildi, horonlar tepildi; çuval yarışından halat çekmeye kadar birçok oyunla gün, şenlik havasına büründü.

Etkinliğe katılmak isteyenler için başvurular, "Eyüpsultanlı" mobil uygulaması üzerinden pazartesi günleri açılacak. Katılımcılar, mahallelerin belirlenen noktalarından hareket edecek ücretsiz servislerle etkinlik alanına ulaştırılacak.

Program takviminde henüz yer almayan mahallelerin piknik tarihleri ise Kurban Bayramı sonrasında açıklanacak.