Eyüpsultan Belediyesi'nden Yeşilpınar Mahallesi'nde Temizlik Çalışması

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışması, Yeşilpınar Mahallesi'nde devam etti.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çevre temizliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçenin tüm mahallelerinde yürütülen faaliyetler kapsamında cadde ve sokakların süpürülmesi, çöp konteynerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi, moloz ve atıkların toplanması ile park ve yeşil alanların temizliği gibi birçok hizmet eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Yeşilpınar Mahallesi'nde yoğun temizlik mesaisi

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yeşilpınar Mahallesi Şehit Metin Kaya Sokak'ta kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Çalışmada, sokaklar yıkandı, çöp konteynerleri dezenfekte edildi ve çevredeki moloz ve atıklar toplanarak uygun alanlara taşındı.