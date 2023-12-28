Eyüpsultan\'da Akaryakıt İstasyonunda Çıkan Yangın Söndürüldü

Eyüpsultan'da bir aracın akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde S.T'nin kullandığı 34 DU 6891 plakalı cip, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Pompayı deviren araç, istasyonun önündeki kaldırıma çarparak durabildi.

Bu esnada çıkan yangına ilk müdahaleyi, istasyon çalışanları yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

İş yerinde maddi hasar meydana geldi.