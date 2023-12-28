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Eyüpsultan'da Akaryakıt İstasyonunda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Akaryakıt İstasyonunda Çıkan Yangın Söndürüldü

Eyüpsultan'da bir aracın akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, cipin pompaya çarpması sonucu yangın çıktı. İstasyon çalışanları yangına müdahale ederken, itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını büyümeden kontrol altına aldı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Eyüpsultan\'da Akaryakıt İstasyonunda Çıkan Yangın Söndürüldü
28.12.2023 - 17:29,  Güncelleme: 17:29
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Eyüpsultan'da bir aracın akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde S.T'nin kullandığı 34 DU 6891 plakalı cip, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Pompayı deviren araç, istasyonun önündeki kaldırıma çarparak durabildi.

Bu esnada çıkan yangına ilk müdahaleyi, istasyon çalışanları yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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