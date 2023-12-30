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Eyüpsultan'da Akaryakıt İstasyonunda Facianın Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Akaryakıt İstasyonunda Facianın Eşiğinden Dönüldü

Eyüpsultan'da bulunan bir akaryakıt istasyonunda otomobilin pompaya çarpması sonucu alevler yükseldi. İstasyon çalışanları ve vatandaşlar tarafından yapılan ilk müdahale ile facianın önüne geçildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç ve istasyonda hasar meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise otomobilin pompaya çarpması ve alevlerin yükselmesi görülüyor.

Eyüpsultan\'da Akaryakıt İstasyonunda Facianın Eşiğinden Dönüldü
30.12.2023 - 09:49,
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EYÜPSULTAN'da bulunan bir akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin pompaya çarpmasıyla alevlerin yükseldiği görülüyor.

Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaya geçtiğimiz perşembe günü otomobil çarptı. İddiaya göre, 34 DU 6891 plakalı aracı kullanan S.T. isimli sürücü, hızını alamayarak istasyona girdi. Ardından da birinci sıradaki pompaya çarparak aracının altına aldı ve sürükleyerek yoluna devam etti. Pompa, istasyonun ortasına kadar sürüklenirken, araç market kapısının önünde durabildi. Bir anda istasyonda alevler yükselirken ilk müdahale çalışanlar ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İstasyonun market kapısının önünde hasarlı halde duran araç, ekipler tarafından götürüldü.

OLAYIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada facianın eşiğinden dönüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde pompaya otomobilin çarpması ile alevlerin yükseldiği görülüyor. Akaryakıt istasyonu çalışanları büyük panik yaşarken müdahale ile facianın önüne geçiyorlar.

"BİRDEN ALEV ALDI"

Akaryakıt istasyonu çalışanı Yunus Emre Şahin, "Ben dükkandaydım, arkadaş aracıyla istasyona girdi. Benzin pompasını da altına alıp ileriye devam etti. Burada durabildi. Bir anda alev aldı. İlk müdahaleyi burada çalışan bir ağabeyle bir vatandaş yaptı. Söndürdüler, 10 saniye 20 saniye arayla.  Birden alev aldı. Biz içeride olduğumuz için önce bir şey fark etmedik. Ses falan da gelmedi. Çıktığımda araba kapıdaydı, etraf bembeyazdı. Kazayı yapanın durumu iyi ama biz pek iyi değiliz, travmatik etkileri var" dedi.

"KAPIM ZOR AÇILDI CAN HAVLİYLE KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"

Olay sırasında istasyondan yakıt alan sürücü Barış Dede, "Aracımın içinde yakıt alırken bir anda benzin pompasını devirerek üstümüze doğru geldi. Sonrasında da bir anda alevler harlandı. Kapım başta zor açıldı. Can havliyle kendimizi dışarı attık. İstasyondaki arkadaşlar çok hızlı şekilde müdahale ettiler. Gerçekten bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Birçok insan hayatını kaybedebilirdi diye düşünüyorum. Bir anda alev çok ciddi bir şekilde harladı. Kazayı yapan sürücü çok soğukkanlı hala. Hiçbir şekilde olayın vahametinin farkında değil, 'kaza bu olur' diyor ama benzinliğe arabayla dalmak her gün insanın başına gelen bir kaza çeşidi değil. Can kaybı olmaması herkes için en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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