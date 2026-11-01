Eyüpsultan'da atölye yangınında ekiplere saldıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

Eyüpsultan'da atölye yangınında ekiplere saldıran iş yeri sahibi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da 2 katlı iplik atölyesinin çatısında çıkarıldığı iddia edilen yangına müdahaleye gelen ekiplere iş yeri sahibi kesici aletle saldırdı. İtfaiye yangını söndürürken iş yeri sahibi gözaltına alındı, binadan çıkarılırken saldıran 1 kişi polis merkezine götürüldü.
Eyüpsultan'da iplik atölyesinde çıkan yangına müdahaleye gelen ekiplere saldıran iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak'taki 2 katlı iplik atölyesinin çatısında iş yeri sahibi M.S. (35) tarafından yangın çıkarıldığı iddiası üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Elinde kesici alet bulunan M.S, yangına müdahaleye gelen ekiplere iplik bobinleri ile kalas fırlattı.
İtfaiye ekipleri, su sıkarak şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışırken, bir yandan da çatıdaki yangına müdahalede bulundu.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
Şüpheli M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, şüphelinin binadan çıkarıldığı sırada saldıran 1 kişi de yakalanarak polis merkezine götürüldü.
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