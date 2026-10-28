Eyüpsultan'da bariyere çarpıp takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da bariyere çarpıp takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Eyüpsultan\'da bariyere çarpıp takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
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Eyüpsultan\'da bariyere çarpıp takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
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Eyüpsultan'da Kemerburgaz-Hasdal yolu Kemerburgaz Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarpıp takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve inceleme başlatıldı.

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemerburgaz-Hasdal yolu Kemerburgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Göktürk istikametinde seyir halindeki 34 UR 4632 plakalı otomobil, yol ayrımına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere çarptı, ardından takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
KemerburgazEyüpsultanİncelemeGüncelSon Dakika

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