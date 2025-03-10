Eyüpsultan'da 'Bir Işık Bin Kare' Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON), Ramazan ayının manevi atmosferini belgelemek amacıyla "Bir Işık Bin Kare" fotoğraf yarışması düzenliyor. Toplam 125 bin TL ödülün verileceği yarışmanın jüri koltuğunda Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de yer alıyor.

Eyüpsultan Belediyesi ve FOTON, paylaşma ve dayanışma ruhunu geleceğe taşımak amacıyla "Bir Işık Bin Kare" fotoğraf yarışması düzenliyor. "Eyüpsultan'da Ramazanı Yakala" sloganıyla düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışmasına ister cep telefonuyla ister profesyonel fotoğraf makinesiyle çekilen en fazla 5 fotoğraf ile katılabiliyor. Her yaş grubundan katılımcılara açık ve ücretsiz olan yarışmaya katılacak fotoğrafların 2025 yılı Ramazan ayı boyunca "Eyüpsultan'da Ramazan" ana teması ile Eyüpsultan'da çekilmiş olması gerekiyor.

Yarışmanın jürisi ise Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile birlikte Burcu Önal, Coşkun Aral, Erdem Kılavuz, Murat Gür ve Tanın Helvacı'dan oluşuyor. Toplam 125 bin TL ödüllü yarışmanın son katılım tarihi 30 Mart 2025. Kazananlar ise 13 Nisan tarihinde açıklanacak. Eyüpsultan'da maneviyatı en iyi yansıtan fotoğrafı çeken yarışmacılardan birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca 65 bin TL'lik 3 adet mansiyon ödülü ve 2 bin TL'lik sergileme ödülü de takdim edilecek.