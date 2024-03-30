Eyüpsultan'da çıkan yangın bitişikteki gecekonduya sıçradı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da çıkan yangın bitişikteki gecekonduya sıçradı

Eyüpsultan\'da çıkan yangın bitişikteki gecekonduya sıçradı

Eyüpsultan'da bulunan bir binada çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki 3 gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında binada mahsur kalan bir kişi balkondan atlayarak yaralandı. Yangın sonucunda bina ile 3 gecekondu hasar gördü.

30.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:17
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Eyüpsultan'da 2 katlı binada çıkan ve bitişiğindeki 3 gecekonduya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'taki 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 gecekonduya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binanın ikinci katında mahsur kalan Kevser Ulusoy (65), panikleyerek balkondan atladı.

Yaralanan Ulusoy sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında bina ile 3 gecekonduda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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