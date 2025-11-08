Eyüpsultan'da Emekliler Lokali Açılışı Yapıldı - Son Dakika
Eyüpsultan'da Emekliler Lokali Açılışı Yapıldı

08.11.2025 15:29
Eyüpsultan Belediyesi, Güzeltepe Mahallesi'nde emekli vatandaşların sosyalleşmesi ve aktif yaşamını desteklemek amacıyla Emekliler Lokali'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, proyeklerin öncelikli olarak ihtiyaç analizi ile belirlendiğini vurguladı.

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi tarafından Güzeltepe Mahallesi'nde hayata geçirilen Emekliler Lokali, törenle açıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, hizmet odaklı bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, "İhmal edilmiş mahallelerimizi biliyorum. Önceliğimiz çocuklarımız, gençlerimiz, kadın yurttaşlarımız ve yaş almış komşularımız" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, emekli vatandaşların sosyalleşmesini ve aktif yaşamını desteklemek amacıyla Güzeltepe Emekliler Lokali Hafıza Kafe'yi hizmete açtı. Açılışta konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, göreve geldikten sonra ilçeye kazandırdıkları projeleri anlattı. Geçen 18 ayda Eyüpsultan'da birçok tesisi hayata geçirdiklerini kaydeden Özmen, şunları söyledi:

"Kızlarımızın 'yurt yok, ev yok' diye okuldan uzak kalmasını istemiyoruz"

"Bu 18 ayda biz sessiz sedasız 9 tane kreş açtık. Bu az buz bir şey değil. Ekonomik olarak bu kadar zorlukta olduğumuz bir dönemde iki ayda bir çocuk etkinlik merkezi açmak çok değerli. Sessiz sedasız 4 tane park açtık. 34 tanesini yeniledik. Esentepe'de bir kız öğrenci yurdu açtık. Yakında hizmete sokuyoruz. Çünkü kızlarımızın okumasını istiyoruz. Kızlarımızın 'yurt yok, ev yok' diye okuldan uzak kalmasını istemiyoruz

"Güzeltepe bir ilk oldu"

Bundan birkaç hafta önce burayı aslında biz komşularımız gelsin, çay kahve içsin, ayakları alışsın diye açtık. İlk defa bir resmi açılış yapıyoruz. Onu da Güzeltepe'de yapıyoruz. Dostlarla bir araya gelmek, yaptığınız güzel işin karşılığını görmek çok doğru bir şeymiş. Bu Emekliler Lokali'ni önemsiyorum. Çünkü derin yoksulluğun bu kadar olduğu bir dönemde ve sosyal tesislerin, alanların bu kadar az olduğu bir dönemde nefes alacak, konuşacak, sosyalleşecek yaş almış yurttaşlarımızın ve emeklilerimizin ihtiyacı var. Kadın-erkek ayrımı yapmaksızın hepsinin modern bir şekilde hizmet almasını istiyoruz. Çünkü biri bize çok emek vermiş, bu ülkeyi buraya getirmiş komşularımız, diğer grup da bugünün ve yarının sahibi çocuklarımız, gençlerimiz. O yüzden biz ödevimizi, borcumuzu böyle ödeyeceğiz.

"Öncelik ihmal edilmiş mahalleler"

Hizmetleri siyasi tercihlerle değil, tamamen ihtiyaç analiziyle planlıyoruz. Yakında bir yerde bir alanımız daha var. İBB'den oradan belli bir kısmını biz alacağız. Planlamamızı öyle yaptık. Güzeltepe'mize yine güzel bir tesisi yakın bir zamanda komşularımıza armağan etmiş olacağız. Özellikle ilçemizdeki ihmal edilmiş mahallelerimizi tek tek biliyorum. Önceliği de ona göre yapıyorum. Asla siyasi bir tercihle yapmıyoruz. Bütün tercihimiz ihtiyaç neyse, ihmal edilmiş bir durum varsa onu tespit edip ona göre hizmeti götürmek.

"Yeni Kent Lokantası yolda"

Bir de biliyorsunuz Kent Lokantası açtık. Ara ara ben gidiyorum Kent Lokantamıza. Bir söz daha aldım. Büyükşehir'imizi ikna edip doğru bir zamanda ikinci bir Kent Lokantası'nı da Eyüpsultan'ımıza kazandıracağız. Emekliler lokalimizi ikiyle üçle sınırlı tutmayıp süreç içinde yaş almış yurttaşlarımızın ihtiyacı çerçevesinde sayısını artıracağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

