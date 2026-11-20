Eyüpsultan'da iki İETT otobüsü kaza yaptı, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı; kazada 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Eyüpsultan'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Silahtarağa Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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