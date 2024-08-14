Eyüpsultan'da motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Eyüpsultan'da motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düğmeciler Mahallesi Arif Paşa Caddesi'nde motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Kulübede hasar oluşurken, buradaki 3 motosiklet kullanılamaz hale geldi.