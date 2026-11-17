Eyüpsultan'da otomobildeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Alibeyköy'de otomobilde bulunan kişi, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan 1 kişi için ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eyüpsultan Alibeyköy'de otomobildeki kişiye silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda F.Y. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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