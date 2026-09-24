Eyüpsultan'da polis memurunu yaralayan motosiklet sürücüsü 16 suç kaydıyla tutuklandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da polis memurunu yaralayan motosiklet sürücüsü 16 suç kaydıyla tutuklandı

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Eyüpsultan'da denetimde polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, çarptığı polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Kaçarken yakalanan 2 şüpheliden motosikleti kullanan sürücü 16 suç kaydıyla tutuklandı, diğer şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Eyüpsultan'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve çarptıkları bir polis memurunun yaralanmasına neden olan motosikletteki 2 şüpheli yakalandı.

İlçede gerçekleştirilen denetim sırasında, üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakası tespit edilemeyen motosiklet, şüphe üzerine ekiplerce durdurulmak istendi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, uygulama noktasından kaçmaya çalıştığı sırada çarptığı polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

Ekipler, kaçan zanlıları takibe başladı.

Bir süre sonra yakalanan zanlıların C.D. (19) ve C.A olduğu belirlendi. Motosikleti kullanan şüpheli C.D'nin çeşitli suçlardan 16 kaydının bulunduğu belirlendi.

???????Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D. "kasten yaralama", "görevli memura mukavemet" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından tutuklandı, C.A. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. ???????

Kaynak: AA
MotosikletEyüpsultanTutuklamaGüvenlik3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da polis memurunu yaralayan motosiklet sürücüsü 16 suç kaydıyla tutuklandı - Son Dakika
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