Eyüpsultan'da silahla yaraladığı kişiyi polis ruhsatsız tabancayla yakaladı

Eyüpsultan'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Çırçır Mahallesi'nde silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan G.A. (24) ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli H.H.K. (22) devriye görevindeki polis ekiplerince ruhsatsız tabancasıyla yakalandı.

H.H.K, ilk sorgusunda, G.A'nın annesine yönelik ısrarlı takipte bulunduğunu, silahla yaralama eylemini bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.