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Eyüpsultan'da Silahlı Çatışma: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Silahlı Çatışma: 10 Gözaltı

Eyüpsultan'da polislerin kendilerini yakalamak istediği 10 kişi, silahlı çatışmaya girdi. Şüphelilerle birlikte 6 ruhsatsız silah, 2 Uzi makineli tüfek şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden polise geliş kayıtları olduğu belirlendi.

06.01.2024 - 11:29,
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EYÜPSULTAN'da kendilerini yakalamak isteyen polislere ateş açarak silahlı çatışmaya giren 10 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte 6 ruhsatsız silah, 2 Uzi makineli tüfek şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.

Eyüpsultan'da 4 gün önce saat 02.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir otomobili kontrol içinde durdurdu. Şoför Mert A.?nın üzerinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız bir silah ele geçirdi. Yapılan ilk sorgusunda arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen Mert A.?yı yanına alan ekipler, Erkılıç sokakta bulunan yeşillik alandaki buluşma noktasına gitti. Ancak karşılarında polisi gören 7-8 kişilik grup polise ateş açtı. Çıkan çatışmanın ardından Yusuf Ç., Kadir A., Mehmet G. ve Kaan A. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler karanlıktan faydalanarak olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER BİRBİR YAKALANDI

Polisi alarma geçiren olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için yapılan operasyonda Gaziosmanpaşa, Karadolap Mahallesi'nde bir taksinin içinde şüphelilerden Muhammet E. yakalandı. Üzerine çelik yelek giydiği görülen Muhammet E. gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda Emre D., Hasan B., Umut A. ve Berkan Ö.'nün yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Şüphelilerle birlikte toplam 6 ruhsatsız tabanca, 2 Uzi şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak, kasten öldürme, mala zarar verme gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen silahların balistik incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Eyüpsultan\'da Silahlı Çatışma: 10 Gözaltı
Kaynak: DHA
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Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Silahlı Çatışma: 10 Gözaltı - Son Dakika
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