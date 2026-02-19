Eyüpsultan'da TIR Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpsultan'da TIR Yangını

Eyüpsultan\'da TIR Yangını
19.02.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hareket halindeki TIR'da çıkan yangın şoförün zamanında inmesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

EYÜPSULTAN'da hareket halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförün durumu farkederek araçtan inmesinin ardından TIR alev alev yandı.

Yangın, Okmeydanı- Hasdal Bağlantı Yolu üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Demir'in kullandığı TIR'ın sağ tarafından dumanlar çıkmaya başladı. TIR, kısa süre içinde alev alev yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför, kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'ın alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı. TIR'ın kupası kullanılmaz hale geldi.

'KENDİMİ DIŞARIYA ATMASAM YANABİLİRDİM'

TIR şoförü Serdar Demir, "Aracın sağ tarafından bir anda yangın çıkmaya başladı. Ben de yolu kapatmamak için ortada durdum. Kendimi bir dakika içerisinde dışarı atmasam belki ben de yanabilirdim. Kendimi anca kurtarabildim. Yangını da sonradan fark ettim. Sağ taraftan yanmaya başlayınca ben direk durdum. Neden çıktı anlamadım" dedi.

Yangın nedeniyle Okmeydanı- Hasdal Bağlantı Yolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güvenlik, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da TIR Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaketi yaşıyorlar Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin
Melek Baykal’ın ’’Hiç sevmediğim bir işti’’ sözlerine Ateş Fatih Uçan’dan yanıt Melek Baykal'ın ''Hiç sevmediğim bir işti'' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt
Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar!
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları... Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

08:48
Ve bomba patladı Juventus, Galatasaray’ın yıldızını alıyor
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
08:39
İhanetin böylesi Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
İhanetin böylesi! Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
08:35
Inter, BodoGlimt için video hazırladığına bin pişman oldu
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına bin pişman oldu
08:26
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar 9’u polis 17 kişi için gözaltı kararı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
08:10
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı Ölü ve yaralılar var
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var
07:42
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 09:10:09. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da TIR Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.