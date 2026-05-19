Eyüpsultan'da tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasdal-Kemerburgaz yolu havalimanı istikametinde seyir halindeki tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırdaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?