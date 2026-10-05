Eyüpsultan Kemerburgaz\'da yediemin deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Eyüpsultan Kemerburgaz'da yediemin deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan yediemin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, yangın maddi hasara neden oldu.
Eyüpsultan'da, yediemin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemerburgaz'da bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın, maddi hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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