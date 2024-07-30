Eyyam-ı Bahur sıcaklarından bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti - Son Dakika
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Eyyam-ı Bahur sıcaklarından bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Tokat'ta etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle çocuklar, Tarihi Taşhan önündeki süs havuzlarına akın etti. Sıcaktan bunalan çocuklar, havuzlarda serinleyerek eğlenceli vakit geçirdi. Elektrik akımı tehlikesine rağmen çocuklar, serinlemeye devam etti ve ölümden başka bir şeyden korkmadıklarını belirtti.

30.07.2024 22:08
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Eyyam-ı Bahur sıcaklarından bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

TOKAT - Tokat'ta etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcakları, şehirde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için Tarihi Taşhan önündeki süs havuzlarına akın etti. Aşırı sıcakların etkisiyle serinleme ihtiyacı duyan çocuklar, havuzlarda hem serinledi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Ancak, süs havuzlarındaki kaçak elektrik akımı tehlikesine rağmen çocuklar, bu riski göz ardı ederek serinlemeye devam etti. Bir gazetecinin, "Elektrik çarpar diye korkmuyor musunuz?" sorusuna çocukların "Biz ölümden başka bir şeyden korkmayız" yanıtı dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Tokat, Güvenlik, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyyam-ı Bahur sıcaklarından bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyyam-ı Bahur sıcaklarından bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti - Son Dakika
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