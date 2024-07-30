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Eyyam-ı Bahur sıcaklarından bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

TOKAT - Tokat'ta etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcakları, şehirde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için Tarihi Taşhan önündeki süs havuzlarına akın etti. Aşırı sıcakların etkisiyle serinleme ihtiyacı duyan çocuklar, havuzlarda hem serinledi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Ancak, süs havuzlarındaki kaçak elektrik akımı tehlikesine rağmen çocuklar, bu riski göz ardı ederek serinlemeye devam etti. Bir gazetecinin, "Elektrik çarpar diye korkmuyor musunuz?" sorusuna çocukların "Biz ölümden başka bir şeyden korkmayız" yanıtı dikkat çekti.