Eyyübiye'de 5 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Özlü Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oyun oynayan M. Y. (5), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikteki balkondan zemine düştü.
Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
