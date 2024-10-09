Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Osmanlı Mahallesi'nde bir inşaatta sıvacı ustası olarak çalışan yabancı uyruklu Ahmet Hüseyin (24), akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Eyyübiye'de Elektrik Akımına Kapılan Sıvacı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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