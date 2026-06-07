Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Eyyübiye'de Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?